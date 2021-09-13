Центробанк не видит препятствий для внедрения цифрового рубля

Никаких препятствий для внедрения цифрового рубля нет, его тестирование начнётся в январе 2022 года. Об этом сообщил Центробанк РФ.

"Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года", — говорится в сообщении регулятора.

Тестирование планируется в несколько этапов, оно предусматривает разные сценарии и различные виды операций. По его результатам будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля и необходимые поправки в законодательство.

Отмечается, что сейчас идёт разработка уникальной платформы. В регуляторе назвали этот проект одним из ключевых в области цифровизации до 2030 года.