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Центробанк не видит препятствий для внедрения цифрового рубля

В регуляторе назвали этот проект одним из ключевых в области цифровизации до 2030 года.

13 сентября, 16:27
<p>Фото © Центробанк РФ</p>

Фото © Центробанк РФ

Никаких препятствий для внедрения цифрового рубля нет, его тестирование начнётся в январе 2022 года. Об этом сообщил Центробанк РФ.

"Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года", — говорится в сообщении регулятора.

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Тестирование планируется в несколько этапов, оно предусматривает разные сценарии и различные виды операций. По его результатам будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля и необходимые поправки в законодательство.

Отмечается, что сейчас идёт разработка уникальной платформы. В регуляторе назвали этот проект одним из ключевых в области цифровизации до 2030 года.

Ранее Лайф сообщал, что Центробанк создал пилотную группу из 12 банков для тестирования цифрового рубля. Отмечается, что финансовые организации сами выразили желание участвовать в проекте.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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