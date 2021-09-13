Отец жертв рухнувшего рейса МН17 заявил о магии цифры семь
Эверт ван Зайтвелд считает, что "боинг" сбили преднамеренно с целью изменить ход событий вооружённого конфликта на востоке Украины.
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Гражданин Нидерландов Эверт ван Зайтвелд, отец двух пассажиров, погибших при крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году, в ходе слушаний в суде рассказал про значение цифры семь, которая фигурирует в этой трагедии. Прямой эфир сессионного блока слушаний "Право говорить" представлен к просмотру на сайте Прокуратуры Нидерландов.
"Я бы хотел объяснить, что означает число семь. Эта цифра символизирует завершённость. Эта цифра присутствует в наименовании рейса — МН17, в дате трагедии — 17.07.2014. Этот рейс на тот момент выполнялся на протяжении 17 лет. Жертвы были гражданами 17 государств. Тип самолёта — Boeing 777. Крушение этого самолёта изменило ход событий (на востоке Украины. — Прим. Лайфа), создав fait accompli (с французского — "свершившийся факт" — термин для обозначения стран, действующих в обход международно-правовых норм для создания такой ситуации, при которой событие будет принято как свершившийся факт с необратимым состоянием. — Прим. Лайфа)", — объяснил ван Зайтвелд в ходе слушания.
По словам мужчины, он "всё больше убеждается" в том, что самолёт рейса МН17 сбили преднамеренно с целью изменить ход событий вооружённого конфликта на востоке Украины. Причём выбор "убийц и людей, отдавших приказы", неслучайно пал именно на этот "боинг": "Нидерланды — маленькая страна, это не мировая держава", — отметил ван Зайтвелд. А перед этим, 8 марта 2014 года, исчез над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта рейс MH370 Малайзийских авиалиний, следовавший по маршруту Куала-Лумпур — Пекин.
"А Малайзия уже пострадала из-за инцидента с MH370. Обе страны слишком малы для геополитических игр. Если бы был сбит гражданский самолёт одной из ведущих держав, предполагаю, что ответ был бы другим", — подчеркнул мужчина.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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