Отец жертв рухнувшего рейса МН17 заявил о магии цифры семь

Гражданин Нидерландов Эверт ван Зайтвелд, отец двух пассажиров, погибших при крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году, в ходе слушаний в суде рассказал про значение цифры семь, которая фигурирует в этой трагедии. Прямой эфир сессионного блока слушаний "Право говорить" представлен к просмотру на сайте Прокуратуры Нидерландов.

"Я бы хотел объяснить, что означает число семь. Эта цифра символизирует завершённость. Эта цифра присутствует в наименовании рейса — МН17, в дате трагедии — 17.07.2014. Этот рейс на тот момент выполнялся на протяжении 17 лет. Жертвы были гражданами 17 государств. Тип самолёта — Boeing 777. Крушение этого самолёта изменило ход событий (на востоке Украины. — Прим. Лайфа), создав fait accompli (с французского — "свершившийся факт" — термин для обозначения стран, действующих в обход международно-правовых норм для создания такой ситуации, при которой событие будет принято как свершившийся факт с необратимым состоянием. — Прим. Лайфа)", — объяснил ван Зайтвелд в ходе слушания.

По словам мужчины, он "всё больше убеждается" в том, что самолёт рейса МН17 сбили преднамеренно с целью изменить ход событий вооружённого конфликта на востоке Украины. Причём выбор "убийц и людей, отдавших приказы", неслучайно пал именно на этот "боинг": "Нидерланды — маленькая страна, это не мировая держава", — отметил ван Зайтвелд. А перед этим, 8 марта 2014 года, исчез над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта рейс MH370 Малайзийских авиалиний, следовавший по маршруту Куала-Лумпур — Пекин.

"А Малайзия уже пострадала из-за инцидента с MH370. Обе страны слишком малы для геополитических игр. Если бы был сбит гражданский самолёт одной из ведущих держав, предполагаю, что ответ был бы другим", — подчеркнул мужчина.