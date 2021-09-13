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Внук Королёва рассказал, как Маск 20 лет назад пытался купить в России ракеты

Отказы отчасти побудили бизнесмена развивать собственную космическую программу, ставшую в итоге успешной, считает Андрей Королёв.

13 сентября, 15:54
<p>Фото © ТАСС / EPA / Patrick Pleul</p>

Фото © ТАСС / EPA / Patrick Pleul

Двадцать лет назад предприниматель Илон Маск приезжал в Россию и хотел приобрести списанную баллистическую ракету. Об этом рассказал внук создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва Андрей.

"Он действительно прилетал в Россию и хотел купить списанную баллистическую ракету. Он об этом очень смешно всегда рассказывает. Мол, представляете, 30-летний парень из Америки прилетел в Россию, где только недавно был Советский Союз, и говорит: "Слушайте, продайте мне ракету. Ну, ядерное оружие, так и быть, можете снять, а вот ракету мне, пожалуйста, отдайте", — приводит слова Андрея Королёва RT.

Внук Сергея Королёва посетил с экскурсией завод SpaceX по приглашению Илона Маска

Внук Сергея Королёва посетил с экскурсией завод SpaceX по приглашению Илона Маска

На такое предложение бизнесмен, естественно, получил отказ, однако не сдался и предпринял ещё одну попытку, вновь не добившись нужного результата, заметил Королёв-младший. По его словам, отказы чиновников отчасти и стали толчком к развитию собственных двигателей и ракет-носителей и Маск добился успеха в этой области.

А ранее Лайф рассказывал, как Илон Маск одним твитом про собаку увеличил стоимость токена Shiba Floki на 1300%. Позже цена монеты упала на 70%. При этом объёмы торгов альткоином продолжают расти. Так, за прошедшие сутки они увеличились на 100 000%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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