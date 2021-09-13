Внук Королёва рассказал, как Маск 20 лет назад пытался купить в России ракеты

Двадцать лет назад предприниматель Илон Маск приезжал в Россию и хотел приобрести списанную баллистическую ракету. Об этом рассказал внук создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва Андрей.

"Он действительно прилетал в Россию и хотел купить списанную баллистическую ракету. Он об этом очень смешно всегда рассказывает. Мол, представляете, 30-летний парень из Америки прилетел в Россию, где только недавно был Советский Союз, и говорит: "Слушайте, продайте мне ракету. Ну, ядерное оружие, так и быть, можете снять, а вот ракету мне, пожалуйста, отдайте", — приводит слова Андрея Королёва RT.

На такое предложение бизнесмен, естественно, получил отказ, однако не сдался и предпринял ещё одну попытку, вновь не добившись нужного результата, заметил Королёв-младший. По его словам, отказы чиновников отчасти и стали толчком к развитию собственных двигателей и ракет-носителей и Маск добился успеха в этой области.