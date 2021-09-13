В Сочи медведь набросился на туристов, когда те спали в палатке

В сочинском посёлке Красная Поляна вблизи озера Зеркального медведь порвал в клочья сразу четыре палатки туристов и, не найдя ничего сытного, "перекусил" укулеле. Об инциденте сообщается на странице Кавказского заповедника в "Инстаграме".

Нападение на палатки произошло в ночь с 9 на 10 сентября. Как отметила сочинский гид Марго, люди проснулись от звука рвущейся ткани.

"Мы издали такой ультразвук, что медведь от испуга дал дёру. Нам было слышно его громкий косолапый побег, а ребятам в соседней палатке, мимо которых пробежал в нескольких сантиметрах, его громкое и тяжёлое дыхание", — вспоминает страшные события девушка.







После этого люди разместились в вагончике, а косолапый всю ночь "терроризировал". Чтобы отпугнуть незваного гостя, туристы гремели кастрюлями и отгоняли его фонарями. В заповеднике заверили, что в результате визита медведя никто не пострадал.