В Москве пройдёт первая в истории "Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении оркестра

В Москве 24 сентября состоится первая в истории "Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". Мероприятие станет заключительным в программе юбилейного Национального рекламного форума и будет проходить в киноцентре "Октябрь".

Отмечается, что произведения величайших композиторов помогут по-другому взглянуть на рекламные ролики со всего мира. Шоу-показ откроет работа Джонатана Глейзера, снятая 15 лет назад. На её создание автору понадобилось 70 000 литров смываемой краски, 350 одиночных разрывных пиротехнических снарядов, 56 километров проводов, а в съёмочную группу из 215 человек входило 30 пиротехников и 14 высотных монтажников.

"Съёмки проходили в городе Глазго, в районе, предназначенном на снос. Локация подбиралась очень тщательно: необходимо было найти два больших здания, окружённых зеленью, которые можно было "немножко" испачкать краской. Для всего этого буйства режиссёр Джонатан Глейзер подобрал великолепную музыку — увертюру к опере "Сорока-воровка" Джоаккино Россини", — рассказал директор и продюсер проекта "Ночь пожирателей рекламы".

Ролик Глейзера завоевал огромное количество призов, в том числе на фестивале "Каннские львы". Отмечается, что для показа организаторы отобрали рекламные клипы, где музыкальное оформление является сильнейшим средством выразительности. Мероприятие также порадует киноманов — для зрителей будет подготовлен блок рекламы, в которой используется музыка из известных кинокартин: "Миссия невыполнима", "Игра престолов", "Звёздные войны" и другие.

Кроме того, участников мероприятия ожидает ковровая дорожка, по которой пройдут звёзды отечественного шоу-бизнеса. Среди них Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Дмитрий Дибров, Алексей Лысенков и другие.

"Ночь пожирателей рекламы" — это уникальный ночной шоу-показ лучших рекламных роликов со всего света, источник профессионального вдохновения и погружение в культуру разных времён и народов. Каждый год француз Жан Мари Бурсико, владелец самой большой коллекции-синематеки, создаёт новую авторскую программу, собирая шедевры мировой рекламы в единое драматургическое полотно. Приобрести билет можно на официальном сайте мероприятия.