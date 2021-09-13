"Магнит" внепланово проверит всех своих подрядчиков по дезинсекции
Также ретейлер намерен усилить меры санитарного контроля в магазинах и продолжит сотрудничество с компетентными органами в расследовании причин трагедии с отравившимися насмерть москвичками.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
"Магнит" проведёт внеплановую проверку всех своих подрядчиков, оказывающих услуги дезинсекции, после истории со смертью 61-летней москвички и её внучки, купивших арбуз в магазине на Совхозной улице. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Магнит" также инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки", — приводит РИА "Новости" текст релиза.
Кроме того, ретейлер усилит меры санитарного контроля в магазинах и намерен продолжать сотрудничество с компетентными органами в расследовании причин трагедии.
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В "Магните" также сообщили, что из СМИ узнали о заключении Роспотребнадзора о том, что в арбузах из квартиры отравившейся семьи были найдены следы дезинсекции, однако указали, что упоминание о следах средства говорит о низком уровне его концентрации. Ретейлер призвал воздержаться от выводов о причинах вреда здоровью и летального исхода пострадавших из-за отсутствия официальной информации о причинах смерти людей.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В арбузах, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции.
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