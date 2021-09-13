"Магнит" внепланово проверит всех своих подрядчиков по дезинсекции

"Магнит" проведёт внеплановую проверку всех своих подрядчиков, оказывающих услуги дезинсекции, после истории со смертью 61-летней москвички и её внучки, купивших арбуз в магазине на Совхозной улице. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Магнит" также инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки", — приводит РИА "Новости" текст релиза.

Кроме того, ретейлер усилит меры санитарного контроля в магазинах и намерен продолжать сотрудничество с компетентными органами в расследовании причин трагедии.