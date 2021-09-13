СБУ предупредила, что не пустит Моргенштерна на Украину под любой фамилией

Служба безопасности Украины отреагировала на рассказ российского рэпера Алишера Моргенштерна о том, как он обвёл вокруг пальца украинские спецслужбы. Напомним, что в интервью Дмитрию Гордону рэпер признался, что сменил фамилию в паспорте: был Валеев — стал Моргенштерн, а поскольку власти Киева запретили въезд на территорию страны именно Алишеру Валиеву, артист таким образом надеется обойти запрет.

В СБУ поспешили заявить, что смена фамилии рэперу не поможет: его гастроли в любом случае будут запрещены, несмотря на то, что продажа билетов идёт полным ходом, а рекламные баннеры можно встретить во многих городах.

"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включён в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: как Валеев, так и Моргенштерн", — сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

В ведомстве напомнили, что позиция СБУ основывается на заключениях лингвистической экспертизы, подтвердившей, что "в "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ". На тех же основаниях рэпер фигурирует и в чёрном списке украинского Минкульта, что, по нормам местного законодательства, "автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины".

"Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", — заключили в СБУ.