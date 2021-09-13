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СБУ предупредила, что не пустит Моргенштерна на Украину под любой фамилией

В ведомстве предупредили, что гастроли рэпера в любом случае будут запрещены, несмотря на то, что продажа билетов идёт полным ходом, а рекламные баннеры можно встретить во многих украинских городах.

13 сентября, 14:30

Фото © Instagram / morgen_shtern

Служба безопасности Украины отреагировала на рассказ российского рэпера Алишера Моргенштерна о том, как он обвёл вокруг пальца украинские спецслужбы. Напомним, что в интервью Дмитрию Гордону рэпер признался, что сменил фамилию в паспорте: был Валеев — стал Моргенштерн, а поскольку власти Киева запретили въезд на территорию страны именно Алишеру Валиеву, артист таким образом надеется обойти запрет.

Моргенштерн объяснил, как ему удалось обвести вокруг пальца Службу безопасности Украины

Моргенштерн объяснил, как ему удалось обвести вокруг пальца Службу безопасности Украины

В СБУ поспешили заявить, что смена фамилии рэперу не поможет: его гастроли в любом случае будут запрещены, несмотря на то, что продажа билетов идёт полным ходом, а рекламные баннеры можно встретить во многих городах.

"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включён в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: как Валеев, так и Моргенштерн", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

В ведомстве напомнили, что позиция СБУ основывается на заключениях лингвистической экспертизы, подтвердившей, что "в "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ". На тех же основаниях рэпер фигурирует и в чёрном списке украинского Минкульта, что, по нормам местного законодательства, "автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины".

"Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", — заключили в СБУ.

Свадьба Моргенштерна и Дилары: Эксклюзивное видео и комментарии

Свадьба Моргенштерна и Дилары: Эксклюзивное видео и комментарии

Ранее Лайф сообщал, что запрещённый на Украине Моргенштерн проанонсировал концерты, которые должны пройти в середине ноября в Запорожье, Харькове и Киеве. Билеты можно приобрести в рамках 400–4490 гривен (1200–12 300 рублей), но только фанатам старше 16 лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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