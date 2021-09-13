Красноярская полиция сняла новый шедевр — метафорический ужастик о потерявшихся детях
Главных героев в ролике "играют" воздушные шары. По задумке авторов, видео отражает целый пласт проблем, корень которых зачастую кроется в невнимательности и равнодушии взрослых.
Красноярская полиция сняла метафорический ужастик о потерявшихся детях. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю
Полиция Красноярского края сняла новый видеошедевр. На этот раз правоохранители решили затронуть тему потерянных детей. Ролик опубликован на официальном сайте ведомства.
Главные роли в видео "играют" воздушные шары. По задумке авторов, два из них — родители, которые постоянно ругаются, а ещё один — их ребёнок. Во время очередной ссоры взрослых "малыш" теряется в лесу, а кадр становится всё темнее. "Ребёнок" пытается найти родных, зовёт их, но всё тщетно. В итоге он лопается.
"Метафорический лес и не менее метафорические воздушные шарики в нашем новом ролике символизируют целый пласт проблем, корень которых зачастую лежит в невнимательности и равнодушии взрослых. Протяните руку помощи своему маленькому представителю поколения Z — им очень непросто найти правильные ориентиры в огромном потоке информации и без вашей помощи они могут пойти совсем не по той тропинке, в самую тёмную и страшную чащу", — говорится в описании к видео.
Ролик завершает фраза: "Дети не должны теряться. Ни в лесу, ни в жизни". Как отметили создатели видео, задача состояла в том, чтобы рассказать о потерянных в лесу, однако получилось глубже.
Напомним, что это не первый подобный социальный ролик красноярских полицейских. В июне они выпустили душевное видео об участковом, который грустит каждый раз, когда кто-то верит мошенникам и попадается на их уловки. В ролике правоохранители даже повторили популярный мем с мужчиной на песке. Креативный подход оценили в МВД России, оставив восторженный комментарий к записи в одной из соцсетей. Исполнитель главной роли признался, что ждёт славы.
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