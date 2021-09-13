Красноярская полиция сняла новый шедевр — метафорический ужастик о потерявшихся детях

Красноярская полиция сняла метафорический ужастик о потерявшихся детях. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Полиция Красноярского края сняла новый видеошедевр. На этот раз правоохранители решили затронуть тему потерянных детей. Ролик опубликован на официальном сайте ведомства.

Главные роли в видео "играют" воздушные шары. По задумке авторов, два из них — родители, которые постоянно ругаются, а ещё один — их ребёнок. Во время очередной ссоры взрослых "малыш" теряется в лесу, а кадр становится всё темнее. "Ребёнок" пытается найти родных, зовёт их, но всё тщетно. В итоге он лопается.

"Метафорический лес и не менее метафорические воздушные шарики в нашем новом ролике символизируют целый пласт проблем, корень которых зачастую лежит в невнимательности и равнодушии взрослых. Протяните руку помощи своему маленькому представителю поколения Z — им очень непросто найти правильные ориентиры в огромном потоке информации и без вашей помощи они могут пойти совсем не по той тропинке, в самую тёмную и страшную чащу", — говорится в описании к видео.

Ролик завершает фраза: "Дети не должны теряться. Ни в лесу, ни в жизни". Как отметили создатели видео, задача состояла в том, чтобы рассказать о потерянных в лесу, однако получилось глубже.