Под Калининградом поймали мужчину с "подарком для жены" — килограммом конопли

В Немане Калининградской области задержали местного жителя с пакетом конопли. Мужчина заявил правоохранителям, что нёс его в подарок супруге, сообщили в УМВД по региону.

На подозрительного прохожего на улице обратили внимание сотрудники ДПС, когда тот переходил дорогу, не соблюдая ПДД. После того как инспекторы остановили его и попросили показать, что находится в пакете, мужчина бросился в бега.

"Причиной для спешки и дальнейшего бегства был пакет, в котором обнаружено наркосодержащее растение весом более килограмма. Это относится к крупному размеру", — отметила начальник пресс-службы ведомства Светлана Поставничая.

Далеко убежать мужчине не удалось, его задержали уже через несколько минут. Последующая экспертиза подтвердила, что в пакете действительно была конопля. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до десяти лет тюрьмы.