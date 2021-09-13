Под Калининградом поймали мужчину с "подарком для жены" — килограммом конопли
Сначала "заботливый" муж пустился в бега от инспекторов, но через несколько минут был задержан. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.
В Немане Калининградской области задержали местного жителя с пакетом конопли. Мужчина заявил правоохранителям, что нёс его в подарок супруге, сообщили в УМВД по региону.
На подозрительного прохожего на улице обратили внимание сотрудники ДПС, когда тот переходил дорогу, не соблюдая ПДД. После того как инспекторы остановили его и попросили показать, что находится в пакете, мужчина бросился в бега.
"Причиной для спешки и дальнейшего бегства был пакет, в котором обнаружено наркосодержащее растение весом более килограмма. Это относится к крупному размеру", — отметила начальник пресс-службы ведомства Светлана Поставничая.
Далеко убежать мужчине не удалось, его задержали уже через несколько минут. Последующая экспертиза подтвердила, что в пакете действительно была конопля. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до десяти лет тюрьмы.
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