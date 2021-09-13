НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Под Калининградом поймали мужчину с "подарком для жены" — килограммом конопли

Сначала "заботливый" муж пустился в бега от инспекторов, но через несколько минут был задержан. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.

13 сентября, 16:47

В Немане Калининградской области задержали местного жителя с пакетом конопли. Мужчина заявил правоохранителям, что нёс его в подарок супруге, сообщили в УМВД по региону.

Пенсионерка разбила на огороде плантацию марихуаны, решив заработать

Пенсионерка разбила на огороде плантацию марихуаны, решив заработать

На подозрительного прохожего на улице обратили внимание сотрудники ДПС, когда тот переходил дорогу, не соблюдая ПДД. После того как инспекторы остановили его и попросили показать, что находится в пакете, мужчина бросился в бега.

"Причиной для спешки и дальнейшего бегства был пакет, в котором обнаружено наркосодержащее растение весом более килограмма. Это относится к крупному размеру", — отметила начальник пресс-службы ведомства Светлана Поставничая.

Далеко убежать мужчине не удалось, его задержали уже через несколько минут. Последующая экспертиза подтвердила, что в пакете действительно была конопля. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Глава Свердловской области решил заработать на конопле, но не той, о которой вы подумали

Глава Свердловской области решил заработать на конопле, но не той, о которой вы подумали

Ранее Лайф рассказывал, что житель Подмосковья разбил плантацию марихуаны у себя в подвале. А когда попался, оказался ещё и владельцем незарегистрированного оружия.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Президент РАН рассказал о пользе конопли для российской экономики

4 сентября, 11:05

Великий экспериментатор: Как биохакинг довёл бизнесмена Сергея Фаге до тюрьмы

9 сентября, 15:44

СК попросил жителей Северодвинска помочь опознать по видео предполагаемого убийцу подростка

сегодня в 14:01

Москвичка, которая потеряла близких из-за отравления арбузом, выписалась из больницы

сегодня в 17:38

Центробанк сообщил о замедлении роста цен на непродовольственные товары в августе

сегодня в 17:38

Новости партнеров

Layer 1