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Соседка погибших в Москве бабушки и внучки тоже отравилась арбузом, но уже из "Пятёрочки"

Правда, экспертизы по новому случаю пока не готовы — всё это время врачи считали, что у 52-летней пациентки отравление бактериальной, а не химической природы.

13 сентября, 17:04
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Ещё одна женщина, госпитализированная с отравлением из дома по улице Совхозной в Москве, обвиняет в своём отравлении арбуз. Как сообщает Mash, 52-летней Оксане стало плохо в ночь с 10 на 11 сентября, а арбуз она купила днём ранее, правда, не в "Магните", а в "Пятёрочке".

Со слов пострадавшей, результаты экспертизы по её случаю пока не готовы — присутствовали ли в её организме химические вещества, используемые для дезинсекции, врачи пока не знают, хотя предварительно Оксане ставили отравление бактериальной природы. Сам арбуз при этом никто не проверял: он до сих пор стоит в холодильнике москвички, если его не выбросил муж.

В Роспотребнадзоре исключили версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции

В Роспотребнадзоре исключили версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции

Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Как утверждает наш источник, даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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