Соседка погибших в Москве бабушки и внучки тоже отравилась арбузом, но уже из "Пятёрочки"

Правда, экспертизы по новому случаю пока не готовы — всё это время врачи считали, что у 52-летней пациентки отравление бактериальной, а не химической природы.