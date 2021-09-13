В Центробанке назвали среднюю сумму на брокерских счетах россиян

В России средний размер фондированного брокерского счёта (с нулевым остатком) составляет 1,276 миллиона рублей. А наибольшие показатели по этому параметру зафиксированы в Москве (3,728 миллиона), Санкт-Петербурге (1,903 миллиона) и Московской области (1,259 миллиона). Об этом свидетельствуют данные обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг Банка России.

Отмечается, что две столицы и Подмосковье также лидируют по числу клиентов с фондированными счетами. Так, в Москве на одну тысячу жителей приходится 64 владельца таких счетов, в Санкт-Петербурге — 61, а в Московской области — 56. В целом по стране фондированные счета имеют 38 человек на одну тысячу жителей.

Кроме того, Центробанк сообщил о минимальном росте количества индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с 2015 года — за всё время существования этого инструмента. Так, во втором квартале их было 4,1 миллиона единиц, что на 7% больше, чем в предыдущем квартале.

"Новые инвесторы реже выбирают ИИС в качестве способа инвестирования, ориентируясь, скорее всего, на быстрый доход и краткосрочный горизонт инвестирования", — отметил регулятор.

В целом интерес частных инвесторов к фондовому рынку сохраняется, замедлился рост количества клиентов на брокерском обслуживании, общая стоимость активов физлиц на котором, согласно данным ЦБ, достигла к концу второго квартала 7,2 триллиона рублей. При этом объём средств в доверительном управлении вырос до 1,2 триллиона рублей. Кроме того, отмечается смещение интереса инвесторов от иностранных активов к российским акциям и облигациям.

Также регулятор указал на рост покупок валюты, особенно евро. Во втором квартале физлица приобрели европейскую валюту на 311 миллиардов рублей, что на 74% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 42% — по отношению к прошлому году.