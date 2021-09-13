Врач-дезинфектолог назвал маловероятным смертельное отравление москвичек средством от насекомых

Чтобы средство для дезинсекции насекомых вызвало какие-либо клинические изменения для человека, нужна его большая концентрация. А с ней столкнуться можно лишь на производстве, при транспортировке или продаже препарата, но этим, как правило, занимаются профессионалы. При обработке в магазинах оно может попасть на продукты, но эта концентрация малотоксична, рассказал Лайфу врач-дезинфектолог Дмитрий Вихров.

"И даже если предположить, что им полили эти арбузы, то оно осталось на поверхности, тут вероятность попадания внутрь очень невелика. Поэтому этот вариант [смерти от препарата] практически исключён. И опасно оно лишь тому, кто находится в зоне обработки, это надо прям вдыхать эти пары. А то, что остаётся на поверхности, малотоксично", — сказал Вихров.