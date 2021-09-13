Врач-дезинфектолог назвал маловероятным смертельное отравление москвичек средством от насекомых
Дмитрий Вихров также объяснил Лайфу принцип действия вещества, которое бьёт по нервной системе мошек, и уточнил, что с человеком происходит то же самое.
Обработка от насекомых в супермаркете на Совхозной улице. Скриншот видео © СК РФ
Чтобы средство для дезинсекции насекомых вызвало какие-либо клинические изменения для человека, нужна его большая концентрация. А с ней столкнуться можно лишь на производстве, при транспортировке или продаже препарата, но этим, как правило, занимаются профессионалы. При обработке в магазинах оно может попасть на продукты, но эта концентрация малотоксична, рассказал Лайфу врач-дезинфектолог Дмитрий Вихров.
"И даже если предположить, что им полили эти арбузы, то оно осталось на поверхности, тут вероятность попадания внутрь очень невелика. Поэтому этот вариант [смерти от препарата] практически исключён. И опасно оно лишь тому, кто находится в зоне обработки, это надо прям вдыхать эти пары. А то, что остаётся на поверхности, малотоксично", — сказал Вихров.
Врач также объяснил, как химический препарат работает на насекомых: он вмешивается в механизм нервной передачи импульса в нервной системе, сначала насекомое возбуждается, а затем у него происходит паралич, от чего останавливаются движение и дыхание и оно погибает. Точно таким же образом препарат действует и на человека, ведь нейромедиаторы у всех одинаковые, но для этого нужна большая концентрация, указал наш собеседник.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции.
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