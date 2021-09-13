Центробанк сообщил о замедлении роста цен на непродовольственные товары в августе

В последний месяц лета Центробанк РФ зафиксировал замедление роста цен на непродовольственные товары без учёта нефтепродуктов. Об этом сказано в информационно-аналитическом комментарии регулятора "Динамика потребительских цен".

Отмечается, что годовая инфляция возросла до 6,68%, рост произошёл и среди основных годовых и месячных показателей устойчивой ценовой динамики. В частности, повысились текущие темпы роста стоимости мясопродуктов, бытовой техники и электроники.

"Вместе с тем замедлилось удорожание автомобилей и существенно — строительных материалов. В целом уменьшился месячный прирост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов, что может указывать на признаки снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса", — говорится в сообщении ЦБ.

Согласно прогнозу Банка России, в четвёртом квартале годовая инфляция начнёт замедляться, в том числе благодаря всё более выраженному влиянию повышений ключевой ставки. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, уточняет регулятор.