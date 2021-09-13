Украина провела антитеррористические учения на границе с Белоруссией

Спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) провели антитеррористические учения в Волынской области, где проходит граница с Белоруссией. Об этом региональное управление ведомства сообщает на своей странице в "Фейсбуке".

"По легенде тренировок, группа условных диверсантов планировала осуществить подрывы на Ровенской атомной электростанции. Но ей не удалось проникнуть на территорию АЭС, поэтому она вынуждена была спасаться бегством", — указано в релизе.

Во время манёвров спецназовцам удалось задержать часть потенциальных беглецов вблизи пункта пропуска "Прикладники", а остальных — около заброшенного оборонительного сооружения в лесу. В СБУ подчеркнули, что бойцы благополучно отработали меры по своевременному противодействию возможным террористическим угрозам и диверсиям.