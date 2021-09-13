Украина провела антитеррористические учения на границе с Белоруссией
По замыслу СБУ, группа условных диверсантов планировала осуществить подрывы на Ровенской атомной электростанции.
Фото © Facebook / Управление СБУ по Волынской области
Спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) провели антитеррористические учения в Волынской области, где проходит граница с Белоруссией. Об этом региональное управление ведомства сообщает на своей странице в "Фейсбуке".
"По легенде тренировок, группа условных диверсантов планировала осуществить подрывы на Ровенской атомной электростанции. Но ей не удалось проникнуть на территорию АЭС, поэтому она вынуждена была спасаться бегством", — указано в релизе.
Во время манёвров спецназовцам удалось задержать часть потенциальных беглецов вблизи пункта пропуска "Прикладники", а остальных — около заброшенного оборонительного сооружения в лесу. В СБУ подчеркнули, что бойцы благополучно отработали меры по своевременному противодействию возможным террористическим угрозам и диверсиям.
Ранее сообщалось, что на Украине решили провести совместные с НАТО учения для "сдерживания агрессора". Они будут проходить с 22 по 30 сентября на всех полигонах страны и в акваториях Чёрного и Азовского морей.
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