Перед заморозками россияне запасаются одеждой с подогревом

Аналитики "AliExpress Россия" в ходе исследования выяснили, что в августе в полтора раза увеличился спрос на хайтек-одежду и аксессуары с подогревом. Это связано с ранним похолоданием и возросшим интересом россиян к технологичной тёплой одежде, считают эксперты. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

"Хайтек-вещи набирают огромную популярность в России. Если в прошлые пару лет покупатели лишь осторожно "тестировали" использование подобной одежды, то теперь доверие к производителям значительно выросло. Подобные покупки полностью себя оправдали и доказали свою эффективность", — рассказала эксперт Hi-Tech.Mail.ru Наталия Шатрова.

По её словам, средний ценник на брендовую "нагреваемую" одежду находится на допустимом уровне, а это выгодно выделяет продукт на фоне привычных и обычных вещей. Качество, стоимость и функциональность, отмечает Шатрова, поспособствуют наилучшим образом на спрос на подобную одежду в ближайшее время.

Согласно данным аналитиков, популярностью в этом году у россиян пользуются особые походные куртки и жилеты с инфракрасным обогревом. Эти товары можно заряжать от внешнего источника питания через USB-разъём. Среднее время их работы от одной зарядки составляет до восьми часов. А также они снабжены 5–11 нагревательными колодками. За такие куртки и жилеты с подогревом пользователи готовы заплатить от 700 до 2,5 тысячи рублей.

На комплекты обогревателей для одежды вырос спрос по сравнению с августом прошлого года. Отмечается, что это износостойкие нагревательные колодки, которые совместимы с зимними куртками, жилетами и свитерами. Комплекты способны нагреть одежду от 30 до 50 градусов. Стоимость набора из восьми колодок составляет порядка 800 рублей.

"В 1,6 раза вырос оборот продаж стелек и носков с подогревом. Пользователи выбирают турмалиновые самонагревающиеся носки, носки с электрическим подогревом, которые работают от батареек, и стельки с питанием от внешнего аккумулятора. Они готовы отдать за такие аксессуары от 300 до 1000 рублей", — указано в релизе.

Кроме того, как и в последний летний месяц 2020-го, на четверть выросла популярность перчаток с подогревом. Они подходят для зимних видов спорта или катания на мотоцикле. Нередко россияне выбирают сенсорные водонепроницаемые перчатки из нейлона, которые работают от батареек. Цена вопроса — от 500 до 1,6 тысячи рублей.