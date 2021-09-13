Синоптик предрёк москвичам старое бабье лето в конце сентября

Нынешний краткосрочный период тепла в Москве нельзя считать бабьим летом, ведь сухая погода должна установиться на продолжительный период. Но отчаиваться не нужно, поскольку сохраняется надежда на потепление в конце месяца. Об этом Лайфу рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

"Такую погоду ошибочно считать бабьим летом. Бабье лето — это продолжительный период с устойчивой сухой погодой. А в данном случае период тепла составляет всего пару дней. Это всего лишь кратковременный эпизод. Но есть надежда на старое бабье лето в конце сентября", — сказал Старков.

Синоптик заметил, что иногда такой период наступает в конце сентября или даже в начале октября и в этом году не исключён подобный сценарий, который просматривается на дальнем метеорологическом горизонте.