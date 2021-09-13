Путин понаблюдал в бинокль за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области

Владимир Путин наблюдает в бинокль за учениями "Запад-2021". Видео © LIFE

Основной этап российско-белорусских учений "Запад-2021" стартовал на полигоне Мулино в Нижегородской области. Понаблюдать за манёврами прибыл президент России Владимир Путин, как обычно, в штатском.

Российский лидер внимательно следил за манёврами в бинокль. Пояснения ему давали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В ходе учений впервые в боевых условиях были применены ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта". Эти роботы способны корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения. Кроме того, в действии были показаны опытные образцы боевых машин пехоты Б-19 с боевым модулем "Эпоха".