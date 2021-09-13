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Путин понаблюдал в бинокль за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области

Российский лидер внимательно следил за манёврами, комментарии к которым давали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

13 сентября, 14:39

Владимир Путин наблюдает в бинокль за учениями "Запад-2021". Видео © LIFE

Основной этап российско-белорусских учений "Запад-2021" стартовал на полигоне Мулино в Нижегородской области. Понаблюдать за манёврами прибыл президент России Владимир Путин, как обычно, в штатском.

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Российский лидер внимательно следил за манёврами в бинокль. Пояснения ему давали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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В ходе учений впервые в боевых условиях были применены ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта". Эти роботы способны корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения. Кроме того, в действии были показаны опытные образцы боевых машин пехоты Б-19 с боевым модулем "Эпоха".

Напомним, совместные масштабные учения "Запад-2021" начались 10 сентября и продлятся до 16-го числа. Они проводятся на 14 военных полигонах одновременно на территории от Нижегородской и Воронежской областей до Балтийского моря.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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