Житель Екатеринбурга пытался вернуть жену, напугав муляжом гранаты

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который закрылся в своей квартире с муляжом гранаты и пытался запугать супругу после ссоры. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД России Валерий Горелых.

По его словам, полиция возбудила дело по статье "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью". При этом на мужчину завели ещё два административных делопроизводства по статьям "Мелкое хулиганство" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в воскресенье на улице Союзная. Отмечается, что мужчина 1977 года рождения работает водителем "газели". Он долгое время злоупотреблял алкоголем. Как уточняется, у жителя Екатеринбурга не было обнаружено никаких взрывных устройств — у него был муляж гранаты Ф-1, которым он решил запугать после ссоры супругу, чтобы она вернулась домой.

По словам Горелых, мужчина согласился сотрудничать со следствием и уже дал признательные показания. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Нарушитель также извинился перед соседями — из-за инцидента из жилого дома пришлось эвакуировать 50 человек, в том числе 15 детей.

"Чтобы создать зону безопасности и провести комплекс необходимых мер реагирования, было задействовано 27 сотрудников полиции, а также наши коллеги из Росгвардии. Про супругу мужчина ответил сыщикам, что он её не простит за её поведение", — заключил Горелых.