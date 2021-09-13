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ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы

Компания повысила стоимость услуг сотовой связи в январе текущего года, обосновав это повышением затрат.

13 сентября, 14:45
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба России завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Tele2 и потребовала от оператора снизить цены на тарифы до уровня, на котором они находились до повышения. Об этом сообщает пресс-служба ФАС РФ.

"Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство. Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения", — говорится в релизе.

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Напомним, что в январе текущего года оператор увеличил стоимость услуг связи для более 12 миллионов абонентов в среднем на 13%, обосновывая это ростом своих затрат. В феврале 2021 года ФАС возбудила дело против Tele2.

Ранее Лайф рассказывал, что ФАС возбудила дело против крупнейшего в России производителя древесных плит. Как уточнили в ведомстве, стоимость продукции компании Kronospan в нынешнем году взлетела более чем на 300%.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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