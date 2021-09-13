ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы

Федеральная антимонопольная служба России завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Tele2 и потребовала от оператора снизить цены на тарифы до уровня, на котором они находились до повышения. Об этом сообщает пресс-служба ФАС РФ.

"Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство. Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения", — говорится в релизе.

Напомним, что в январе текущего года оператор увеличил стоимость услуг связи для более 12 миллионов абонентов в среднем на 13%, обосновывая это ростом своих затрат. В феврале 2021 года ФАС возбудила дело против Tele2.