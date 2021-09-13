Кинолог оценил шансы найти собаку, сбежавшую из багажа в Домодедово

Для любой собаки транспортировка в боксе является стрессом, поэтому питомца нужно подготовить к поездке и научить чувствовать себя в таких ситуациях комфортно. Об этом рассказал Лайфу кинолог, руководитель кинологического центра "Школа Орлова" Виталий Орлов.

"Когда вы собираетесь собаку через какое-то время отправить с помощью переноски железнодорожным, автомобильным или авиационным транспортом, к этому надо готовиться. Собаку надо учить чувствовать себя там комфортно и одновременно давать большой социальный опыт. Вне зависимости, маленькая это порода или крупная, потому что эти две причины являются основными, почему собаки попадают в подобные ситуации. То есть для неё нахождение в боксе и информационно насыщенном месте было откровенным стрессом. Эта ситуация типична", — рассказал специалист.

По разгрызанной части переноски, в которой должны были транспортировать питомца в багаже на самолёте, можно предположить, что собака "просто выбила заднюю стенку замка". И поскольку предстоящий полёт и предшествовавшая ему суета в аэропорту были первым опытом, напрашивается вывод, что "животное не умело себя комфортно чувствовать в отсутствии хозяев и шансы того, что собака будет вести себя системно и рационально, равны нулю".

"Ею (собакой. — Прим. Лайфа) двигали стресс и страх, и они (хозяева. — Прим. Лайфа) принудили её сделать необдуманные действия. И в этом состоянии паники она рискует своей жизнью, может попасть под колёса транспортных средств, может попасть в какой-то траволатор. Собака точно куда-то рванула, но в таких ситуациях она бежит не конкретным маршрутом, а просто в панике", — объяснил Орлов, добавив, что в состоянии стресса питомец не дастся в руки посторонним людям.

Кроме того, хвостатая, не понимая, какую опасность представляют шоссе и транспортные средства, рискует своей жизнью каждую минуту. Несмотря на это, отмечает кинолог, вероятность хорошего окончания этой истории есть, "ведь счастливая случайность никогда не исключается". Однако впоследствии собака может начать вести себя антисоциально, "шарахаясь от людей".