В Tele2 прокомментировали претензии ФАС по поводу тарифов

Tele2 заявила о своей готовности к конструктивному диалогу с Федеральной антимонопольной службой, требующей снизить тарифы на мобильную связь. Позицию оператора приводит ТАСС. В компании отметили, что будут отстаивать свои интересы в рамках закона.

"Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством и будем отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур", — комментируют представители оператора.

В компании добавили, что они не могут не корректировать устаревшие тарифы, "чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса", при этом пересмотр условий, как считают представители оператора, "малоощутим для абонентов".

"На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей", — заверили в Tele 2.