Российских школьников попытались накормить супом с пауками
В итоге четвероклашки остались голодными, заявила одна из родительниц. От директора школы потребовали предоставить объяснительную.
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Пользовательница "Твиттера" по имени Ирина пожаловалась в Департамент образования Администрации Самары, что в местной школе детям неоднократно подавали суп, в котором плавали пауки.
"Доброго времени суток, в школе 116 на прошлой неделе несколько раз вылавливали из супа на обед пауков. В итоге ребёнок оставался голодный. Четвёртый класс. Просьба разобраться", — сказано в посте.
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На данное сообщение отреагировала мобильная приёмная губернатора Самарской области, которая подтвердила важность обращения Ирины: "Просим проверить и разобраться в рамках полномочий". Затем на жалобу ответил и Департамент образования. В ведомстве заявили, что вопрос организации и качества питания школьников в учреждении № 116 взят на контроль.
"Будет проведена выездная проверка. Руководитель комбината школьного питания поставлен в известность о данной ситуации. С директора школы запрошена объяснительная записка", — говорится в сообщении.
Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал студентов отказаться от "мусорной еды", чтобы повысить продуктивность учёбы. По мнению парламентария, чтобы преуспевать, необходимо придерживаться как минимум двух основных правил. Помимо всего прочего, эксперт посоветовал молодёжи пройти вакцинацию от ковида.
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