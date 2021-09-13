Российских школьников попытались накормить супом с пауками

Пользовательница "Твиттера" по имени Ирина пожаловалась в Департамент образования Администрации Самары, что в местной школе детям неоднократно подавали суп, в котором плавали пауки.

"Доброго времени суток, в школе 116 на прошлой неделе несколько раз вылавливали из супа на обед пауков. В итоге ребёнок оставался голодный. Четвёртый класс. Просьба разобраться", — сказано в посте.

На данное сообщение отреагировала мобильная приёмная губернатора Самарской области, которая подтвердила важность обращения Ирины: "Просим проверить и разобраться в рамках полномочий". Затем на жалобу ответил и Департамент образования. В ведомстве заявили, что вопрос организации и качества питания школьников в учреждении № 116 взят на контроль.

"Будет проведена выездная проверка. Руководитель комбината школьного питания поставлен в известность о данной ситуации. С директора школы запрошена объяснительная записка", — говорится в сообщении.