На место одного вируса приходит другой, считает профессор. И если один драматически исчез, то и другой можно победить, если идти тем же путём.

Вакцинацией удалось избавиться от гриппа, такой же метод — прививка — спасёт людей от CoViD-19, считает доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии Игорь Гундаров. Учёный отмечает, что вирусы живут колониями и так же, как и человеческие племена, конкурируют между собой за выживание.

"Как раз между коронавирусом и гриппом сложились очень жёсткие конкурентные отношения. Иными словами, где много гриппа, там мало коронавируса, и наоборот, где мало гриппа, там много коронавируса", — поделился профессор в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению учёного, массовая и постоянная вакцинация стала причиной исчезновения гриппа и повлияла на появление коронавируса, ставшего ему заменой, соответственно, от CoViD-19 можно избавиться, если пойти тем же путём.

"Количество заболевших гриппом у нас стало резко падать с 2000-х годов — после мощной кампании вакцинации. В результате он драматически исчез. Но количество ОРЗ и смертность от острых респираторных заболеваний не снизилась, а даже выросла. Получилось, что на место исчезающего гриппа пришёл коронавирус", — подытожил эпидемиолог.