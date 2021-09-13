The Times рассказала о тревожном военном превосходстве России над странами НАТО

Россия совместными масштабными учениями "Запад-2021" подчёркивает военное превосходство над странами НАТО в европейском регионе, однако реальной конфронтации она не хочет. Такое мнение высказал журналист The Times Эдвард Лукас.

"Уже сейчас Россия и Белоруссия проводят крупнейшие военные учения в Европе за последние 40 лет. Последний эпизод учений "Запад", которые проводятся раз в четыре года, основан на вымышленной войне со странами НАТО, замаскированной под такими названиями, как Нярис (река в Литве), Помория и Полярная Республика", — пишет автор.

Лукас напомнил, что в ходе манёвров в 2009 году отработка вторжения в Прибалтику и ядерный удар по Варшаве вызвали тревогу и заставили альянс задуматься. Цифры и сценарий нынешних учений хранятся в тайне, однако в них участвуют до 200 тысяч военнослужащих, заметил журналист.

При этом, несмотря на подчёркивание Россией превосходства над странами НАТО, аппетита к реальной конфронтации с Западом у неё нет, уверен Лукас. По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину вовсе не обязательно нападать на европейские государства, "ему достаточно, чтобы мы настолько перепугались, что сами бросимся наутёк".