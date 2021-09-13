The Times рассказала о тревожном военном превосходстве России над странами НАТО
По мнению автора материала, президенту РФ Владимиру Путину вовсе не обязательно нападать, чтобы европейские государства перепугались.
Учения "Запад-2021". Фото © Минобороны РФ
Россия совместными масштабными учениями "Запад-2021" подчёркивает военное превосходство над странами НАТО в европейском регионе, однако реальной конфронтации она не хочет. Такое мнение высказал журналист The Times Эдвард Лукас.
"Уже сейчас Россия и Белоруссия проводят крупнейшие военные учения в Европе за последние 40 лет. Последний эпизод учений "Запад", которые проводятся раз в четыре года, основан на вымышленной войне со странами НАТО, замаскированной под такими названиями, как Нярис (река в Литве), Помория и Полярная Республика", — пишет автор.
Лукас напомнил, что в ходе манёвров в 2009 году отработка вторжения в Прибалтику и ядерный удар по Варшаве вызвали тревогу и заставили альянс задуматься. Цифры и сценарий нынешних учений хранятся в тайне, однако в них участвуют до 200 тысяч военнослужащих, заметил журналист.
При этом, несмотря на подчёркивание Россией превосходства над странами НАТО, аппетита к реальной конфронтации с Западом у неё нет, уверен Лукас. По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину вовсе не обязательно нападать на европейские государства, "ему достаточно, чтобы мы настолько перепугались, что сами бросимся наутёк".
Напомним, Владимир Путин 13 сентября прибыл на полигон Мулино в Нижегородскую область, где лично понаблюдал за ходом учений "Запад-2021", которые начались 10 сентября и продлятся до 16-го числа. Они проводятся на 14 военных полигонах одновременно на территории от Нижегородской и Воронежской областей до Балтийского моря.
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