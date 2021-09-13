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Перед презентацией iPhone 13 раскрыта одна из его возможных особенностей

Предполагается, что завтра Apple вместе со смартфонами представит и другие свои устройства.

13 сентября, 19:32

Фото © ТАСС / ZEUS

Батарея новых iPhone 13, которые могут быть представлены уже завтра, 14 сентября, позволит этим смартфонам работать дольше их предшественников. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, Apple традиционно представит несколько версий гаджета: iPhone 13 mini, iPhone 13 , iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. У версии мини и базового вариантов будут два объектива, расположенные по диагонали. У их старших собратьев — три камеры разных размеров. Встроенной памяти может быть до одного терабайта.

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iPhone, Apple Watch Series 7 и новый MacBook: Что Apple может представить 14 сентября

Среди других особенностей — спутниковые технологии для связи с экстренными службами, идентификатор Touch под дисплеем и чип с поддержкой 5G.

Ранее Лайф также рассказывал, что журналисты рассекретили характеристики и цену нового iPad mini 6. Инсайдеры утверждают, что самый компактный планшет от Apple появится одновременно с iPhone 13.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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