Перед презентацией iPhone 13 раскрыта одна из его возможных особенностей

Батарея новых iPhone 13, которые могут быть представлены уже завтра, 14 сентября, позволит этим смартфонам работать дольше их предшественников. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, Apple традиционно представит несколько версий гаджета: iPhone 13 mini, iPhone 13 , iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. У версии мини и базового вариантов будут два объектива, расположенные по диагонали. У их старших собратьев — три камеры разных размеров. Встроенной памяти может быть до одного терабайта.

Среди других особенностей — спутниковые технологии для связи с экстренными службами, идентификатор Touch под дисплеем и чип с поддержкой 5G.