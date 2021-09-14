Названы страны, которые несут для США наибольшую террористическую угрозу

Афганистан занимает не первые строчки среди государств, которые несут для Соединённых Штатов террористическую угрозу. Большая опасность исходит от Йемена, Сомали, Ирака и Сирии. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Мы не ставим в приоритет, на вершину списка, Афганистан... За кем мы наблюдаем, так это за Йеменом и Сомали, Сирией и Ираком. Именно там мы видим наибольшую угрозу", — приводит Bloomberg слова Хейнс на конференции в США.

Она подчеркнула, что это не говорит об отсутствии внимания американской разведки к Афганистану. Штаты следят за ситуацией в этой стране, оценивают риски усиления там террористических группировок. Хотя после вывода войск из Афганистана Америка утратила часть возможностей.

Ранее Лайф рассказывал, что американская разведка усомнилась в возможности "Аль-Каиды"* вновь атаковать США. В Госдепе призвали захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* помнить, что случилось с этой группировкой.