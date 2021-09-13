СК завёл дело из-за видео с привязанным к стулу в больнице сиротой

Появление в соцсетях видео с маленьким ребёнком, привязанным к стулу колготками в петербургской больнице, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Следствие начато по статье о незаконном лишении ребёнка свободы. Максимальное наказание — пять лет колонии.





"Неустановленные лица из числа работников СПб ГБУЗ "Детская инфекционная больница № 3" с 3 по 10 сентября 2021 года, находясь в туберкулёзном отделении указанной больницы, систематически привязывали надетые на малолетнего 2018 года рождения, находящегося на попечении одного из детских домов Санкт-Петербурга в связи с лишением родительских прав его родителей, колготки к детской кроватке", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Судя по кадрам, мальчика привязывали не только к кроватке, но и к стулу для кормления, где его и застали авторы видео, попавшего в Сеть. Выложила в Интернет его женщина, которая, предположительно, является матерью лежавшего там другого пациента. В паблике, опубликовавшем видео, говорится, что сейчас к мальчику приставлена няня.

Биологические родители пострадавшего были лишены прав, уточнили в СК. Следствие будет под контролем руководства регионального управления ведомства.