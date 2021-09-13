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СК завёл дело из-за видео с привязанным к стулу в больнице сиротой

Биологические родители малыша лишены прав. Мальчик находится на попечении одного из детских домов Петербурга.

13 сентября, 20:56
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Появление в соцсетях видео с маленьким ребёнком, привязанным к стулу колготками в петербургской больнице, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Следствие начато по статье о незаконном лишении ребёнка свободы. Максимальное наказание — пять лет колонии.

  • СК завёл дело из-за видео с привязанным к стулу в больнице сиротой. Фото © Соцсети
    СК завёл дело из-за видео с привязанным к стулу в больнице сиротой. Фото © Соцсети
  • СК завёл дело из-за видео с привязанным к стулу в больнице сиротой. Фото © Соцсети
    СК завёл дело из-за видео с привязанным к стулу в больнице сиротой. Фото © Соцсети

СК завёл дело из-за видео с привязанным к стулу в больнице сиротой. Фото © Соцсети

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"Неустановленные лица из числа работников СПб ГБУЗ "Детская инфекционная больница № 3" с 3 по 10 сентября 2021 года, находясь в туберкулёзном отделении указанной больницы, систематически привязывали надетые на малолетнего 2018 года рождения, находящегося на попечении одного из детских домов Санкт-Петербурга в связи с лишением родительских прав его родителей, колготки к детской кроватке", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Судя по кадрам, мальчика привязывали не только к кроватке, но и к стулу для кормления, где его и застали авторы видео, попавшего в Сеть. Выложила в Интернет его женщина, которая, предположительно, является матерью лежавшего там другого пациента. В паблике, опубликовавшем видео, говорится, что сейчас к мальчику приставлена няня.

Биологические родители пострадавшего были лишены прав, уточнили в СК. Следствие будет под контролем руководства регионального управления ведомства.

В Ростовской области горе-мать держала дочь на привязи и морила голодом

В Ростовской области горе-мать держала дочь на привязи и морила голодом

Ранее Лайф писал, что в Ярославле отец-тиран, истязавший своих детей, пойдёт под суд. 49-летний мужчина, навсегда оставивший след не только на лицах, но и на психике мальчиков, по материалам следствия, считает нормой насильственное подчинение ребёнка своей воле.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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