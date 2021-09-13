Американская разведка усомнилась в возможности "Аль-Каиды" вновь атаковать США

Американская разведка считает, что террористическая группировка "Аль-Каида"* уже сильно ослаблена, она не может осуществить новые атаки на США. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в Палате представителей.

"Группировка "Аль-Каида", атаковавшая нас 11 сентября, давно серьёзно ослаблена до такого уровня, что сейчас, согласно оценкам нашей разведки, не способна осуществлять внешние атаки на нас или на других", — сказал Блинкен.

По мнению госсекретаря США, захватившему власть в Афганистане движению "Талибан"* следует учесть, что произошло, когда оно предоставило убежище "Аль-Каиде", а та совершила теракты в США.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек. А ранее в США заявили о попытке теракта "в стиле 11 сентября". Злоумышленник планировал угнать самолёт и врезаться в самое высокое здание в одном из крупных городов страны.