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"Никогда не вступать в войну": В Пентагоне предсказали "разрушение мира" в случае конфликта США с Россией

По мнению генерала, плохо из-за битвы таких держав будет всем на планете, такого нельзя допустить.

13 сентября, 20:05
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Одной из целей Соединённых Штатов должно быть недопущение войны с такими странами, как Россия и Китай. Военный конфликт такого масштаба приведёт к разрушительным последствиям для всего мира. Об этом заявил зампредседателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.

В ходе видеоконференции, организованной Институтом Брукингса, он напомнил о холодной войне как "самой значительной конфронтации между двумя великими державами", обладающими ядерным оружием.

"Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днём для планеты, ужасным днём для наших стран. Он разрушит мир. Он разрушит мировую экономику. Это будет плохо для всех, поэтому мы должны убедиться, что не пойдём по этому пути", — сказал Джон Хайтен.

Генерал отметил успехи в стратегическом диалоге с Россией. Он уточнил, что речь не только о ядерной сфере, но и космической. Такой же диалог нужен с Китаем, уверен военачальник.

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The Times рассказала о тревожном военном превосходстве России над странами НАТО

"У нас есть фундаментальная общая цель, и это — никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой — это плохо", — сказал генерал Хайтен.

Ранее Лайф рассказывал, что американский политолог предрёк США крах в случае войны против России и Китая. Борьба сразу против двух держав перенапряжёт силы американской армии, а может быть, даже полностью истощит их, считает Аарон Митчелл.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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