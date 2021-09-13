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"Товар лицом": Седокова станет ведущей шоу, где будут выбирать друг друга по гениталиям

Такого реалити ещё не было в российском медиапространстве. Участники рассказали, что на отборочном туре нужно было демонстрировать продюсерам половые органы крупным планом.

13 сентября, 20:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS4bNBvsBJ-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анна Седокова</a> </p>

Фото © Instagram / Анна Седокова

Ведущей шоу, участники которого предстанут перед зрителями абсолютно голыми и будут выбирать друг друга по гениталиям, станет инста-дива Анна Седокова. Это российский аналог британской передачи, где мужчины и женщины ищут свои вторые половинки по причинным местам. Ведущая будет комментировать происходящее. Не имеющее в РФ аналогов реалити выйдет в эфир уже совсем скоро.

"Кстати, чтобы попасть на съёмки, все проходили кастинг, заранее демонстрировали продюсерам товар, так сказать, "лицом". Не для стеснительных и закомплексованных точно, хотя, слышал, есть и неординарные причины прихода на проект. В любом случае в кадре нужно было предстать абсолютно голым — и твой член при этом ещё показывают крупным планом на весь экран! Без всякой цензуры и блюра", — рассказал "Стархиту" один из участников откровенной программы.

По замыслу авторов программы, сначала герои одеты и могут рассмотреть только ноги претендентов на руку и сердце, следом "открываются" половые органы — тело выше пояса и голова кандидата или кандидатки какое-то время закрыты. Певица же, как пишет издание, отлично вписалась, так как и сама давно любит порассуждать на интимные темы. Так, артистка, за плечами которой три брака, не раз признавалась, что ей по жизни попадаются мужчины с достоинством приличных размеров.

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Ранее Лайф писал, что Седокова обнажила формы в крошечном бикини, и фанаты разглядели то, что совсем не собирались, например, "силиконовую" грудь и "подозрительные" складки на теле.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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