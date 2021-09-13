Ведущей шоу, участники которого предстанут перед зрителями абсолютно голыми и будут выбирать друг друга по гениталиям, станет инста-дива Анна Седокова. Это российский аналог британской передачи, где мужчины и женщины ищут свои вторые половинки по причинным местам. Ведущая будет комментировать происходящее. Не имеющее в РФ аналогов реалити выйдет в эфир уже совсем скоро.

"Кстати, чтобы попасть на съёмки, все проходили кастинг, заранее демонстрировали продюсерам товар, так сказать, "лицом". Не для стеснительных и закомплексованных точно, хотя, слышал, есть и неординарные причины прихода на проект. В любом случае в кадре нужно было предстать абсолютно голым — и твой член при этом ещё показывают крупным планом на весь экран! Без всякой цензуры и блюра", — рассказал "Стархиту" один из участников откровенной программы.

По замыслу авторов программы, сначала герои одеты и могут рассмотреть только ноги претендентов на руку и сердце, следом "открываются" половые органы — тело выше пояса и голова кандидата или кандидатки какое-то время закрыты. Певица же, как пишет издание, отлично вписалась, так как и сама давно любит порассуждать на интимные темы. Так, артистка, за плечами которой три брака, не раз признавалась, что ей по жизни попадаются мужчины с достоинством приличных размеров.