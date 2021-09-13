"Товар лицом": Седокова станет ведущей шоу, где будут выбирать друг друга по гениталиям
Такого реалити ещё не было в российском медиапространстве. Участники рассказали, что на отборочном туре нужно было демонстрировать продюсерам половые органы крупным планом.
Фото © Instagram / Анна Седокова
Ведущей шоу, участники которого предстанут перед зрителями абсолютно голыми и будут выбирать друг друга по гениталиям, станет инста-дива Анна Седокова. Это российский аналог британской передачи, где мужчины и женщины ищут свои вторые половинки по причинным местам. Ведущая будет комментировать происходящее. Не имеющее в РФ аналогов реалити выйдет в эфир уже совсем скоро.
"Кстати, чтобы попасть на съёмки, все проходили кастинг, заранее демонстрировали продюсерам товар, так сказать, "лицом". Не для стеснительных и закомплексованных точно, хотя, слышал, есть и неординарные причины прихода на проект. В любом случае в кадре нужно было предстать абсолютно голым — и твой член при этом ещё показывают крупным планом на весь экран! Без всякой цензуры и блюра", — рассказал "Стархиту" один из участников откровенной программы.
По замыслу авторов программы, сначала герои одеты и могут рассмотреть только ноги претендентов на руку и сердце, следом "открываются" половые органы — тело выше пояса и голова кандидата или кандидатки какое-то время закрыты. Певица же, как пишет издание, отлично вписалась, так как и сама давно любит порассуждать на интимные темы. Так, артистка, за плечами которой три брака, не раз признавалась, что ей по жизни попадаются мужчины с достоинством приличных размеров.
Ранее Лайф писал, что Седокова обнажила формы в крошечном бикини, и фанаты разглядели то, что совсем не собирались, например, "силиконовую" грудь и "подозрительные" складки на теле.
Лента новостей
В Москве выписали из больницы соседей отравившихся арбузом бабушки и внучки
сегодня в 20:21
"Никогда не вступать в войну": В Пентагоне предсказали "разрушение мира" в случае конфликта США с Россией
сегодня в 20:05
Пытался оказать сопротивление: Задержан бежавший из подмосковного ИВС убийца "колбасного короля"
сегодня в 19:44
Комментариев: 0