Участник российского YouTube-шоу для похудения быстро сбросил 18 кг и умер, не выдержав нагрузки

Путь к здоровому образу жизни не для каждого может закончиться успехом. Так, 25-летний Никита Судницын принял участие в российском YouTube-шоу, которое запустил основатель сети ресторанов Александр Орлов. Парень весил 138 килограммов, которые набрал после того, как забросил занятия теннисом. Никита мечтал похудеть, что у него и вышло — в рамках проекта он сбросил 18 килограммов. Но и этот результат не удовлетворил парня.

Фото © YouTube / ОР ШОУ

В шоу полных участников сажали на диеты и заставляли заниматься спортом: Никита тренировался в зале, катался на родео-быке, плавал на сапах и многое другое. Часто это сопровождалось критикой со стороны тренеров, которых не интересовало то, что ему нужен перерыв. К тому же парень работал помощником депутата, поэтому любые приказы давались ему нелегко. И вот накануне бизнесмен Орлов сообщил, что Никита умер, по словам родственников, из-за халатности врачей.

Видео © YouTube / ОР ШОУ

В пятницу вечером у Никиты поднялось давление, он обратился в больницу, но там его не оставили — дали таблетку и отправили домой. На выходных парню стало только хуже, дважды вызывали скорую, но та заявляла, что с пациентом всё в порядке. В итоге мама Никиты сама повезла сына в реанимацию, и там он скончался от левожелудочковой недостаточности.

Фото © Instagram / nikitasudnitsin