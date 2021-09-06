Олимпийский чемпион признался, что его изнасиловали в 13 лет, и только бокс помог справиться с этим
Спортсмен решил вернуться на ринг после многолетнего перерыва, раскрыв одну из страшных тайн своего детства.
48-летнего боксёра Оскара Де Ла Хойя любят в каждом американском штате, ведь ещё в 1992 году он получил золотую медаль на Олимпиаде и прозвище Золотой мальчик. Успешной карьере боксёра можно было только позавидовать — 45 боёв и 39 побед, 30 из которых — нокаутом. В 2008 году он ушёл с ринга, став тренером и воспитав несколько отличных бойцов, пишет Daily Mail.
Но в личной жизни спортсмена мало что клеилось — за спиной у него осталось два брака с редкими красавицами и шестеро детей. Бывшие жёны обвиняли Оскара в алкоголизме, рукоприкладстве и тяге к наркотикам, что приводило к проблемам с законом. Но никто не знал причины такого поведения, пока на днях боксёр не признался. Когда ему было 13 лет, он приехал на чемпионат, проходивший на Гавайях, где его изнасиловала 35-летняя женщина.
Я потерял девственность лет в 13, и по сути это было изнасилованием. Я никому не рассказывал. Просто жил своей жизнью, Золотой мальчик, все дела, а потом — оп, а оно ещё здесь, внутри ноет. Я не думал об этом, не пытался как-то анализировать, оно потом само внезапно вылезает. И ты сидишь думаешь, как с этим теперь справляться
После этого всё у Оскара пошло под откос — от набирающих силу проблем его спасал только бокс, поэтому он все силы отдал тренировкам и боям. Но после одного поражения он решил уйти из спорта. Только потом он понял, что совершил ошибку. "Ты думаешь, что завершишь карьеру и сразу всё наладится. Но в итоге ты просто бросаешь любимое дело и остаёшься с дырой в душе. Дети меня любят, с их мамами у нас отличные отношения, всё просто прекрасно. Но без бокса внутри всё просто горит", — признавался журналистам Оскар.
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