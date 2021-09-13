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В Москве выписали из больницы соседей отравившихся арбузом бабушки и внучки

Эти три человека тоже ели арбуз, но, как утверждает мать девушек, в их случае ягода была куплена не в "Магните".

13 сентября, 20:21

Соседей москвичек, отравившихся арбузом, выписали из больницы. Видео © LIFE

На третий день после госпитализации вернулись домой трое соседей бабушки и внучки, отравившихся арбузом. 26-летнему мужчине, 17-летней девушке и 12-летней девочке стало плохо также после употребления арбуза. Их тошнило несколько часов, после чего была вызвана скорая помощь.

У всех троих были диагностированы признаки отравления. По словам матери госпитализированных детей, арбуз они покупали не в "Магните", а в другом продуктовом магазине. Сейчас выписанные из больницы не готовы разговаривать с журналистами.

Родственница погибших бабушки и внучки. Видео © LIFE

Тем временем ранее Лайф сообщал, что в квартире, где произошла трагедия, пока невозможно жить. Родственников погибших, которые и без того пережили шок, уверяют, что вскоре всё в их жильё приведут в порядок. Москвичка, которая потеряла близких из-за отравления арбузом, тоже уже была выписана из больницы. Она подписала отказ от госпитализации, как только её состояние удалось немного стабилизировать.

Расчёты экспертов: Для летального исхода пострадавшие должны были съесть 8 тонн арбузов

Расчёты экспертов: Для летального исхода пострадавшие должны были съесть 8 тонн арбузов

Напомним, что 10 сентября семья Елены отравилась, предположительно, арбузом из магазина "Магнит": её мать-пенсионерка и школьница дочь погибли, а сама женщина находилась в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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