В Москве выписали из больницы соседей отравившихся арбузом бабушки и внучки
Эти три человека тоже ели арбуз, но, как утверждает мать девушек, в их случае ягода была куплена не в "Магните".
Соседей москвичек, отравившихся арбузом, выписали из больницы. Видео © LIFE
На третий день после госпитализации вернулись домой трое соседей бабушки и внучки, отравившихся арбузом. 26-летнему мужчине, 17-летней девушке и 12-летней девочке стало плохо также после употребления арбуза. Их тошнило несколько часов, после чего была вызвана скорая помощь.
У всех троих были диагностированы признаки отравления. По словам матери госпитализированных детей, арбуз они покупали не в "Магните", а в другом продуктовом магазине. Сейчас выписанные из больницы не готовы разговаривать с журналистами.
Родственница погибших бабушки и внучки. Видео © LIFE
Тем временем ранее Лайф сообщал, что в квартире, где произошла трагедия, пока невозможно жить. Родственников погибших, которые и без того пережили шок, уверяют, что вскоре всё в их жильё приведут в порядок. Москвичка, которая потеряла близких из-за отравления арбузом, тоже уже была выписана из больницы. Она подписала отказ от госпитализации, как только её состояние удалось немного стабилизировать.
Напомним, что 10 сентября семья Елены отравилась, предположительно, арбузом из магазина "Магнит": её мать-пенсионерка и школьница дочь погибли, а сама женщина находилась в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.
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