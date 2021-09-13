В Москве выписали из больницы соседей отравившихся арбузом бабушки и внучки

Соседей москвичек, отравившихся арбузом, выписали из больницы. Видео © LIFE

На третий день после госпитализации вернулись домой трое соседей бабушки и внучки, отравившихся арбузом. 26-летнему мужчине, 17-летней девушке и 12-летней девочке стало плохо также после употребления арбуза. Их тошнило несколько часов, после чего была вызвана скорая помощь.

У всех троих были диагностированы признаки отравления. По словам матери госпитализированных детей, арбуз они покупали не в "Магните", а в другом продуктовом магазине. Сейчас выписанные из больницы не готовы разговаривать с журналистами.

Родственница погибших бабушки и внучки. Видео © LIFE