Признан невменяемым "гатчинский сектант" — многодетный отец, по версии следствия, насиловавший дочь в течение многих лет, обвиняемый также в хранении оружия в своём "особняке-арсенале" в Ленинградской области и ненадлежащем уходе за детьми. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. По данным следствия, с января 2012 года по сентябрь 2019 года мужчина сексуально эксплуатировал своего несовершеннолетнего ребёнка.

"В отношении обвиняемого была назначена и проведена судебная стационарная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — подчёркивается в сообщении СУ СК РФ.

Уроженец Санкт-Петербурга Андрей Лобадюк, сожительствовавший с двоюродной сестрой Светланой, переехал в село Химози Гатчинского района Ленобласти. Он поменял фамилию на Бовт. Семья за 18 лет разрослась, в ней было шестеро детей, которых, как выяснится позже, из страха перед мужем и его затворническим духом жена рожала там же, в чужом особняке (они жили у знакомого), в ванной. Дети никогда не обучались и не наблюдались в местных поликлиниках, более того — их даже не регистрировали. Детей своих Бовт нарекал в честь членов семьи последнего российского царя. Часто, наряжаясь в форму полковника царской армии, Бовт пугал окружающих, называя себя скрывающимся от "системы" полковником секретной службы.

"Было проведено более 30 сложных судебных экспертиз. Уголовное дело с соответствующим постановлением направлено в суд для принятия решения о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера", — говорится в сообщении СК РФ.