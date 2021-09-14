Байден решил выступить на Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден на будущей неделе выступит с трибуны 76-я сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба Белого дома. Дополнительные детали на этот счёт обещано озвучить позднее.

"Президент поедет во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН", — отметил Белый дом.

Кульминацией ГА ООН станет неделя высокого уровня, она пройдёт с 21 по 27 сентября. Из-за ограничений, связанных с распространением нового коронавируса, в прошлом году открытие юбилейной сессии перевели в виртуальный режим. В этом году ожидается прибытие большого числа высоких гостей. Председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН стал Абдулла Шахид, представляющий Мальдивы. Об этом объявил его предшественник Волкан Бозкыр. Совет Безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре Ирландия.

Ключевой темой станет ситуация в Афганистане, где представители движения "Талибан"* захватили власть и объявили о формировании кабинета министров. В понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш созвал в Женеве донорскую конференцию с целью сбора 606 млн долларов на помощь афганскому населению в ближайшие четыре месяца — в стране складывается трудная гуманитарная ситуация.16 сентября возможно пройдет голосование по продлению Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

14 сентября состоится формирование аккредитационного комитета, который также решит вопрос (в октябре-ноябре) о полномочиях нынешнего представителя Афганистана при ООН Гуляма Исхакзая. Традиционно в комитет входят Россия, США, Китай, а также шесть государств, избираемых от различных частей мира.

Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Её возглавит глава российского МИДа Сергей Лавров. В состав также вошли российский постпред при ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий.