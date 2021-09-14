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Байден решил выступить на Генассамблее ООН

Также глава Белого Дома собрался провести глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Он может состояться в рамках 76-й сессии ГА в предпоследнюю неделю месяца.

13 сентября, 22:13
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белый дом</a></p>

Фото © Facebook / Белый дом

Президент США Джо Байден на будущей неделе выступит с трибуны 76-я сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба Белого дома. Дополнительные детали на этот счёт обещано озвучить позднее.

"Президент поедет во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН", — отметил Белый дом.

Кульминацией ГА ООН станет неделя высокого уровня, она пройдёт с 21 по 27 сентября. Из-за ограничений, связанных с распространением нового коронавируса, в прошлом году открытие юбилейной сессии перевели в виртуальный режим. В этом году ожидается прибытие большого числа высоких гостей. Председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН стал Абдулла Шахид, представляющий Мальдивы. Об этом объявил его предшественник Волкан Бозкыр. Совет Безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре Ирландия.

Ключевой темой станет ситуация в Афганистане, где представители движения "Талибан"* захватили власть и объявили о формировании кабинета министров. В понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш созвал в Женеве донорскую конференцию с целью сбора 606 млн долларов на помощь афганскому населению в ближайшие четыре месяца — в стране складывается трудная гуманитарная ситуация.16 сентября возможно пройдет голосование по продлению Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

14 сентября состоится формирование аккредитационного комитета, который также решит вопрос (в октябре-ноябре) о полномочиях нынешнего представителя Афганистана при ООН Гуляма Исхакзая. Традиционно в комитет входят Россия, США, Китай, а также шесть государств, избираемых от различных частей мира.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Её возглавит глава российского МИДа Сергей Лавров. В состав также вошли российский постпред при ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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