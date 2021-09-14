В России предложили выдавать кредиты по водительским правам

Минэкономразвития предлагает разрешить россиянам обмен валюты, выдачу займов до 15 тысяч рублей и другие финансовые операции при предъявлении только водительского удостоверения, без паспорта. Закон, позволяющий такую идентификацию, рассчитывают принять до конца года, заявил газете "Известия" глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, есть шанс, что до конца 2021-го документ пройдёт окончательное согласование, в силу он вступит через полгода после принятия.

Минэк, где документ был разработан, считает безопасным использование водительских прав в качестве дополнительного подтверждения личности, пишут "Известия". Упрощение идентификации предполагается вплоть до того, что сам документ при этом при себе иметь необязательно. В ведомстве уточняют, что сейчас в дополнение к паспорту при ускоренном подтверждении уже могут использоваться данные СНИЛС и ИНН.

"При этом законодательством строго ограничен перечень операций, при которых проводится упрощённая идентификация клиента. В этой связи Минэкономразвития России считает безопасным использовать водительские права при проведении упрощённой идентификации клиентов", — заявили в министерстве.

Перечень самих финуслуг, доступных по упрощённой идентификации, останется прежним. Это могут быть, к примеру, переводы без открытия счёта, валютно-обменные операции до 100 тысяч рублей, получение потребительского кредита до 15 тысяч рублей. Инициативу поддерживают в ВТБ, "Зените", "Ренессанс Кредите", "СКБ банке", крымском РНКБ, банке "Дом.рф", сообщили газете представители коммерческих организаций. Единственное, что понадобится банкам, — обеспечение доступа к базе водительских удостоверений. Регуляторы также поддерживают этот проект. Эксперты считают, что риск мошенничества для граждан сильно не вырастет, при этом у добросовестных россиян появится возможность быстрее и проще пользоваться банковскими услугами.