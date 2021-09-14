Умерла страдавшая болезнью Паркинсона мать Бориса Джонсона

В Великобритании на 80-м году жизни скончалась художница Шарлот Джонсон-Уал — мать премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Как передаёт The Telegraph, о "внезапной, но мирной кончине" сообщили в семье. Причина смерти не раскрывается.

Шарлот с детства увлекалась живописью, затем превратив это в профессию. В 40 лет у неё была диагностирована болезнь Паркинсона. С отцом Бориса Джонсона она развелась, когда нынешнему премьеру было 15 лет. Затем вновь была в браке, некоторое время жила в США. Глава правительства отзывался о матери как о "непререкаемом авторитете" в семье.