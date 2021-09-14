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Умерла страдавшая болезнью Паркинсона мать Бориса Джонсона

Британский премьер ранее рассказывал, что она всегда была непререкаемым авторитетом в семье.

13 сентября, 22:21
<p>Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ZEUS</p>

Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ZEUS

В Великобритании на 80-м году жизни скончалась художница Шарлот Джонсон-Уал — мать премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Как передаёт The Telegraph, о "внезапной, но мирной кончине" сообщили в семье. Причина смерти не раскрывается.

Борис Джонсон с матерью. Фото © Twitter / grimmyyyyyy

Борис Джонсон с матерью. Фото © Twitter / grimmyyyyyy

Шарлот с детства увлекалась живописью, затем превратив это в профессию. В 40 лет у неё была диагностирована болезнь Паркинсона. С отцом Бориса Джонсона она развелась, когда нынешнему премьеру было 15 лет. Затем вновь была в браке, некоторое время жила в США. Глава правительства отзывался о матери как о "непререкаемом авторитете" в семье.

Борис Джонсон с молодой женой ждут рождения второго ребёнка

Борис Джонсон с молодой женой ждут рождения второго ребёнка

Напомним, что в прошлом году Борис Джонсон сам был на грани жизни и смерти. Премьер Великобритании оказался в реанимации из-за заражения коронавирусом.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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