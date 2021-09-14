Россияне теперь могут получать выписки из ЗАГС через "Госуслуги"

На портале "Госуслуги" появилась возможность получать выписки из ЗАГС. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ, рассказав о совместном проекте Минцифры и ФНС.

Новая функция доступна пользователям с подтверждёнными аккаунтами. Для запроса документов необходимо зайти в "Госуслуги", далее в "Документы и данные" и перейти в раздел "Семья и дети". Также доступна функция подписки, при подключении которой данные в личном кабинете всегда будут актуальными.