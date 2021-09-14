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Россияне теперь могут получать выписки из ЗАГС через "Госуслуги"

Новая функция доступна пользователям с подтверждёнными аккаунтами.

14 сентября, 07:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

  • Фото © Правительство РФ
    Фото © Правительство РФ
  • Фото © Правительство РФ
    Фото © Правительство РФ
  • Фото © Правительство РФ
    Фото © Правительство РФ

Фото © Правительство РФ

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На портале "Госуслуги" появилась возможность получать выписки из ЗАГС. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ, рассказав о совместном проекте Минцифры и ФНС.

Посредством обращения к органам ЗАГС можно будет, в частности, получить свидетельства:

  • о браке;
  • о разводе;
  • о своём рождении;
  • о рождении детей;
  • о смене имени.

Новая функция доступна пользователям с подтверждёнными аккаунтами. Для запроса документов необходимо зайти в "Госуслуги", далее в "Документы и данные" и перейти в раздел "Семья и дети". Также доступна функция подписки, при подключении которой данные в личном кабинете всегда будут актуальными.

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Ранее стало известно, что россияне скоро получат возможность пользоваться всей электронной медицинской картой в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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