Россияне теперь могут получать выписки из ЗАГС через "Госуслуги"
Новая функция доступна пользователям с подтверждёнными аккаунтами.
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На портале "Госуслуги" появилась возможность получать выписки из ЗАГС. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ, рассказав о совместном проекте Минцифры и ФНС.
Посредством обращения к органам ЗАГС можно будет, в частности, получить свидетельства:
- о браке;
- о разводе;
- о своём рождении;
- о рождении детей;
- о смене имени.
Новая функция доступна пользователям с подтверждёнными аккаунтами. Для запроса документов необходимо зайти в "Госуслуги", далее в "Документы и данные" и перейти в раздел "Семья и дети". Также доступна функция подписки, при подключении которой данные в личном кабинете всегда будут актуальными.
Ранее стало известно, что россияне скоро получат возможность пользоваться всей электронной медицинской картой в личном кабинете на портале "Госуслуги".
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