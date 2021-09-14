Москвичи рассказали, что любят больше: такси, каршеринг или электросамокаты

Более 70% жителей Москвы довольны развитием микромобильности в городе — большим количеством электросамокатов и велосипедов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Ситимобил" и ResearchMe, имеющиеся в распоряжении Лайфа.

Так, 23% респондентов рады тому, что ежедневный маршрут можно выстраивать с помощью нескольких видов транспорта. 20% опрошенных отметили доступность московского такси. Каждый пятый житель столицы пользуется каршерингом раз в неделю, а около 15% выбирают этот способ передвижения как минимум в два раза чаще.

Исследование также показало, что больше всего такси ценят зумеры (от 18 до 24 лет) — каждый четвёртый. Среди представителей этого поколения каршерингом довольны 17% человек, электросамокатами — 21%, развитием метрополитена — 56%. Среди миллениалов (25–35 лет) 35% ценят возможность выстраивать маршруты, используя разные виды транспорта.