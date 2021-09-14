Мавриди рассказал, что месяц скрывался в заброшенных зданиях с рюкзаком, полным денег

Следователи предъявили обвинение фигуранту убийства "колбасного короля" в Подмосковье Александру Мавриди, который месяц назад вместе с другими арестантами сбежал из истринского ИВС.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области допрошен Александр Мавриди. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи (ч. 2 ст. 313 УК РФ)", — сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

На допросе Мавриди рассказал, что скрывался от правоохранителей в заброшенных зданиях. Кроме того, сообщается, что при задержании у него обнаружили почти полмиллиона рублей в различной валюте. После дачи признательных показаний он был направлен в изолятор временного содержания.