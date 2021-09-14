Мавриди рассказал, что месяц скрывался в заброшенных зданиях с рюкзаком, полным денег
Таким образом правоохранители задержали всех пятерых арестантов, совершивших побег из ИВС в августе.
Следователи предъявили обвинение фигуранту убийства "колбасного короля" в Подмосковье Александру Мавриди, который месяц назад вместе с другими арестантами сбежал из истринского ИВС.
"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области допрошен Александр Мавриди. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи (ч. 2 ст. 313 УК РФ)", — сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
На допросе Мавриди рассказал, что скрывался от правоохранителей в заброшенных зданиях. Кроме того, сообщается, что при задержании у него обнаружили почти полмиллиона рублей в различной валюте. После дачи признательных показаний он был направлен в изолятор временного содержания.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. В течение месяца полицейские поймали четверых мужчин. За помощь в поимке Мавриди правоохранители объявили награду в полтора миллиона рублей.
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