Мясников предупредил об ошибке при инсульте, которая может стоить жизни

Приём лекарственных препаратов для снижения давления при инсульте может стать причиной смерти пациента. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Повышенное давление является причиной тромбоза вен в мозге. Однако снижать его слишком сильно может быть опасно для жизни, пояснил медик.

"Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше чем на двадцать процентов от исходного, не больше, и то в течение определённого времени", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, к летальному исходу приводит падение перфузионного давления в мозге, сердце и почках, поэтому при выборе принять лекарство или не делать ничего лучше выбрать второй вариант и как можно быстрее вызвать скорую помощь, чтобы пациенту оперативно оказали квалифицированную помощь.