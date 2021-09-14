Путин указал на главную проблему человечества
Российский лидер провёл встречу с сирийским коллегой и отметил, что в эту страну поставлены первые партии "Спутника V".
Фото © пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин считает, что главная проблема человечества на данный момент – пандемия коронавируса. Об этом он сказал в ходе встречи в Кремле с лидером Сирии Башаром Асадом.
"Мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось всё человечество, имею виду борьбу с коронавирусной инфекцией", — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что в Сирию поставлены первые партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Путин выразил надежду, что совместными усилиями удастся помочь народу САР "встать на ноги во всех смыслах этого слова".
Как рассказывал Лайф, президенты также обсудили борьбу с терроризмом, процесс политической нормализации в САР. Гость поблагодарил Россию и каждого её гражданина за помощь.
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