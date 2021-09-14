Путин указал на главную проблему человечества

Президент РФ Владимир Путин считает, что главная проблема человечества на данный момент – пандемия коронавируса. Об этом он сказал в ходе встречи в Кремле с лидером Сирии Башаром Асадом.

"Мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось всё человечество, имею виду борьбу с коронавирусной инфекцией", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в Сирию поставлены первые партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Путин выразил надежду, что совместными усилиями удастся помочь народу САР "встать на ноги во всех смыслах этого слова".