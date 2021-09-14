Опрос показал, сколько россияне мечтают зарабатывать

Большинство взрослых россиян хотели бы зарабатывать в месяц от 50 до 70 тысяч рублей. Этого им вполне хватило бы для комфортной жизни. Таковы результаты исследования, проведённого аналитическим центром университета "Синергия".

"Около 38,5% опрошенных хотели бы каждый месяц получать от 50 до 70 тысяч рублей. Такая зарплата, по их мнению, оптимальна для комфортной жизни. Еще 24,3% граждан устроит ежемесячный доход в 80-100 тысяч рублей", - приводит РИА "Новости" выводы аналитиков.

Тенденция продолжилась и дальше. Чем больше люди хотят зарабатывать, тем их меньше среди участников опроса. Так, от 150 до 200 тысяч рублей в месяц хотели бы 11,4% опрошенных, а больше 200 тысяч рублей - 9% респондентов.

Самыми затратными опрошенные назвали статьи питания, оплаты коммунальных услуг, покупку одежды и обуви. Не столь ощутимыми – расходы на образование, медицину, путешествия.