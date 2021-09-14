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Опрос показал, сколько россияне мечтают зарабатывать

Запросы большинства участников исследования оказались совсем не заоблачными. Только небольшая часть хочет больше 200 тысяч в месяц.

14 сентября, 03:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Большинство взрослых россиян хотели бы зарабатывать в месяц от 50 до 70 тысяч рублей. Этого им вполне хватило бы для комфортной жизни. Таковы результаты исследования, проведённого аналитическим центром университета "Синергия".

"Около 38,5% опрошенных хотели бы каждый месяц получать от 50 до 70 тысяч рублей. Такая зарплата, по их мнению, оптимальна для комфортной жизни. Еще 24,3% граждан устроит ежемесячный доход в 80-100 тысяч рублей", - приводит РИА "Новости" выводы аналитиков.

Тенденция продолжилась и дальше. Чем больше люди хотят зарабатывать, тем их меньше среди участников опроса. Так, от 150 до 200 тысяч рублей в месяц хотели бы 11,4% опрошенных, а больше 200 тысяч рублей - 9% респондентов.

Самыми затратными опрошенные назвали статьи питания, оплаты коммунальных услуг, покупку одежды и обуви. Не столь ощутимыми – расходы на образование, медицину, путешествия.

Опрос показал, сколько россиян недовольны своей зарплатой

Опрос показал, сколько россиян недовольны своей зарплатой

Ранее Лайф рассказывал, что аналитики подсчитали число россиян, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц. Оказалось, что их не так уж мало.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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