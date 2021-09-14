Появление болей, резкое снижение веса и отсутствие аппетита — признаки рака на поздней стадии. Об этом рассказал доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Михаил Давыдов. Врач отметил, что после выявления таких симптомов проходить лечение может быть поздно.

"Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже третья-четвёртая стадия", — уточнил онколог в интервью газете "Аргументы и факты".

Он отметил, что в последнее время рак значительно помолодел, злокачественные опухоли всё чаще поражают 40-летних и 30-летних пациентов. При этом врач посетовал на то, что многие предпочитают "не знать", отказываются посещать врача, даже услышав диагноз, избегают официальной медицины. Давыдов добавил, что считать голодание эффективным средством борьбы с недугами и вовсе ошибочно. Это "лишь миф".

"Организм, поражённый болезнью, ослабнет ещё больше из-за недостатка калорий и питательных веществ", — утверждает онколог.