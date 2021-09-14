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"Диагностируют на последней стадии": Онколог назвал три "незаметных" симптома рака

Врач подчеркнул, что многие предпочитают "не знать", отказываются проходить обследования. А когда приходят, может быть поздно. И всё чаще таким пациентам по 30–40 лет.

14 сентября, 03:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Появление болей, резкое снижение веса и отсутствие аппетита — признаки рака на поздней стадии. Об этом рассказал доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Михаил Давыдов. Врач отметил, что после выявления таких симптомов проходить лечение может быть поздно.

"Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже третья-четвёртая стадия", — уточнил онколог в интервью газете "Аргументы и факты".

Он отметил, что в последнее время рак значительно помолодел, злокачественные опухоли всё чаще поражают 40-летних и 30-летних пациентов. При этом врач посетовал на то, что многие предпочитают "не знать", отказываются посещать врача, даже услышав диагноз, избегают официальной медицины. Давыдов добавил, что считать голодание эффективным средством борьбы с недугами и вовсе ошибочно. Это "лишь миф".

"Организм, поражённый болезнью, ослабнет ещё больше из-за недостатка калорий и питательных веществ", утверждает онколог.

Онколог назвал признаки рака желудка на ранней стадии

Онколог назвал признаки рака желудка на ранней стадии

Ранее Лайф писал, что врачи назвали симптомы одного из самых смертоносных видов рака. Поражаемый им орган расположен таким образом, что в случае появления опухоли первые признаки формируются незаметно для человека.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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