На аварийной АЭС "Фукусима-1" выявили масштабное повреждение фильтров

В Японии на аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" компания-оператор TEPCO выявила масштабное повреждение фильтров очистки радиоактивной воды. Об этом сообщает телеканал NHK.

Поводом для проверки устройств стал обнаруженный дефект одного фильтра. Выявив его в конце августа, специалисты перешли к другим и выяснили, что повреждено 24 из 25 фильтров, которые предотвращают проникновение заражённой воды за периметр.

По данным телеканала, TEPCO пока не фиксировала случаев таких утечек, однако полностью исключить этого нельзя.