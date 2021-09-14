На аварийной АЭС "Фукусима-1" выявили масштабное повреждение фильтров
Оператор станции уверяет, что случаев утечки радиоактивной воды не фиксировал, но такие случаи не исключены.
Фото © EPA / ТАСС
В Японии на аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" компания-оператор TEPCO выявила масштабное повреждение фильтров очистки радиоактивной воды. Об этом сообщает телеканал NHK.
Поводом для проверки устройств стал обнаруженный дефект одного фильтра. Выявив его в конце августа, специалисты перешли к другим и выяснили, что повреждено 24 из 25 фильтров, которые предотвращают проникновение заражённой воды за периметр.
По данным телеканала, TEPCO пока не фиксировала случаев таких утечек, однако полностью исключить этого нельзя.
Напомним, ранее кабинет министров Японии принял решение через два года начать сбрасывать очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан. Обеспокоенность планами Токио уже выразил ряд стран, включая Китай, Южную Корею и Россию.
В МИД Китая предложили японским политикам выпить воду с "Фукусимы", чтобы доказать её безопасность. По словам дипломата, выводы о безопасности воды основаны "исключительно на односторонних данных, которые совершенно не кажутся убедительными".
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