Общественники предложили давать россиянам три выходных дня после вакцинации

Обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от коронавируса, а также в целом после прививок в условиях пандемии. С таким предложением выстули в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). Об инициативе сказано в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

"В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней", — говорится в обращении директора института Максима Петунина, которое цитирует РИА "Новости".

Как отмечается, сейчас оплачиваемые отгулы после вакцинации не предусмотрены трудовым законодательством. В случае реакции организма на инъекцию — повышении температуры или других симптомах, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист. При этом невозможность получить законные выходные для вакцинации и опасение сильного иммунного ответа ставят под угрозу целый пласт трудоспособного населения.

Авторы письма отмечают, что сейчас всё чаще говорят о приближении следующего всплеска заболеваемости коронавирусом и рекомендуют массовую вакцинацию населения во избежание тяжёлого течения болезни и летальных исходов. В Институте рассматривают выходные после вакцинации как меру, которая поможет сформировать коллективный иммунитет.