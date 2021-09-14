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Общественники предложили давать россиянам три выходных дня после вакцинации

По их мнению, это даст возможность гражданам лучше восстанавливать силы и быстрее возвращаться к труду.

14 сентября, 02:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от коронавируса, а также в целом после прививок в условиях пандемии. С таким предложением выстули в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). Об инициативе сказано в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

"В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней", — говорится в обращении директора института Максима Петунина, которое цитирует РИА "Новости".

Как отмечается, сейчас оплачиваемые отгулы после вакцинации не предусмотрены трудовым законодательством. В случае реакции организма на инъекцию — повышении температуры или других симптомах, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист. При этом невозможность получить законные выходные для вакцинации и опасение сильного иммунного ответа ставят под угрозу целый пласт трудоспособного населения.

Авторы письма отмечают, что сейчас всё чаще говорят о приближении следующего всплеска заболеваемости коронавирусом и рекомендуют массовую вакцинацию населения во избежание тяжёлого течения болезни и летальных исходов. В Институте рассматривают выходные после вакцинации как меру, которая поможет сформировать коллективный иммунитет.

В России предложили увеличить отпуск борющимся с ковидом медикам

В России предложили увеличить отпуск борющимся с ковидом медикам

Ранее Лайф писал, что в России почти треть всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. 80% умерших из этой возрастной группы составляют мужчины. А основной причиной по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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