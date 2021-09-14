Apple закрыла дыру, позволявшую незаметно взламывать защиту iPhone
От пользователя смартфона не нужно было даже добиваться каких-либо действий, чтобы получить доступ к содержимому гаджета.
Фото © Pexels
Американская компания Apple заявила, что закрыла возможность для взлома смартфонов iPhone новым методом — через приложение iMessage. 13 сентября производитель представил обновление системы безопасности.
Как пишет WSJ, эту уязвимость в программном обеспечении iPhone обнаружили исследователи из Citizen Lab. По их данным, брешь позволяла через iMessage совершать "атаки с нулевым кликом", то есть не вынуждая пользователя смартфона к каким-либо действиям. По версии канадских учёных, эту недоработку использовала израильская компания NSO, в том числе для атак на журналистов и гражданских активистов.
"Любой, у кого есть iMessage на телефоне, может быть незаметно заражён", — заявлял Джон Скотт-Рейлтон, исследователь из Citizen Lab.
Ранее Лайф рассказывал, что Apple обнаружила в своих смартфонах другую уязвимость. Правда, в том случае проблема была не в хакерах.
Комментариев: 0