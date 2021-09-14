НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Apple закрыла дыру, позволявшую незаметно взламывать защиту iPhone

От пользователя смартфона не нужно было даже добиваться каких-либо действий, чтобы получить доступ к содержимому гаджета.

14 сентября, 01:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Американская компания Apple заявила, что закрыла возможность для взлома смартфонов iPhone новым методом — через приложение iMessage. 13 сентября производитель представил обновление системы безопасности.

Как пишет WSJ, эту уязвимость в программном обеспечении iPhone обнаружили исследователи из Citizen Lab. По их данным, брешь позволяла через iMessage совершать "атаки с нулевым кликом", то есть не вынуждая пользователя смартфона к каким-либо действиям. По версии канадских учёных, эту недоработку использовала израильская компания NSO, в том числе для атак на журналистов и гражданских активистов.

iPhone, Apple Watch Series 7 и новый MacBook: Что Apple может представить 14 сентября

iPhone, Apple Watch Series 7 и новый MacBook: Что Apple может представить 14 сентября

"Любой, у кого есть iMessage на телефоне, может быть незаметно заражён", — заявлял Джон Скотт-Рейлтон, исследователь из Citizen Lab.

Ранее Лайф рассказывал, что Apple обнаружила в своих смартфонах другую уязвимость. Правда, в том случае проблема была не в хакерах.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

iPhone, Apple Watch Series 7 и новый MacBook: Что Apple может представить 14 сентября

вчера в 21:41

Перед презентацией iPhone 13 раскрыта одна из его возможных особенностей

вчера в 19:32

Афера космического ботаника: Как Илон Маск украл у России многоразовую ракету

вчера в 21:40

Таранил машину с детьми: Угонщик за рулём Range Rover в Лондоне устроил боулинг автомобилями

сегодня в 02:39

Общественники предложили давать россиянам три выходных дня после вакцинации

сегодня в 02:28

Новости партнеров

Layer 1