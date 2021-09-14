Apple закрыла дыру, позволявшую незаметно взламывать защиту iPhone

Как пишет WSJ, эту уязвимость в программном обеспечении iPhone обнаружили исследователи из Citizen Lab. По их данным, брешь позволяла через iMessage совершать "атаки с нулевым кликом", то есть не вынуждая пользователя смартфона к каким-либо действиям. По версии канадских учёных, эту недоработку использовала израильская компания NSO, в том числе для атак на журналистов и гражданских активистов.