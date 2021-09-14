В Пентагоне заявили о превосходстве российских ядерных сил над американскими
По мнению генерала, Штаты "медленно двигаются" в развитии своего вооружения, не успевают за РФ и КНР.
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В Пентагоне осознают, что российские ядерные силы в последнее время подверглись модернизации, чего не сказать об американских. Это отметил замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.
"Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет", — сказал Хайтен в рамках конференции Брукингского института.
Он добавил, что нужно "двигаться быстрее", когда у вас такие соперники, как Россия и Китай. По его мнению, США сейчас "двигаются слишком медленно".
Как рассказывал Лайф, в то же время Хайтен высказался за предотвращение конфликтов США с такими державами, как Россия и Китай. В случае такой войны, по его мнению, может пострадать вся планета.
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