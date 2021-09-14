В Пентагоне заявили о превосходстве российских ядерных сил над американскими

В Пентагоне осознают, что российские ядерные силы в последнее время подверглись модернизации, чего не сказать об американских. Это отметил замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.

"Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет", — сказал Хайтен в рамках конференции Брукингского института.

Он добавил, что нужно "двигаться быстрее", когда у вас такие соперники, как Россия и Китай. По его мнению, США сейчас "двигаются слишком медленно".