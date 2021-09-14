Как отличить CoViD-19 от гриппа или ОРВИ, объяснили инфекционисты

На начальном этапе можно перепутать любые респираторные заболевания с лёгкой формой ковида. Однако дальнейшее развитие болезни может оказаться нелёгким, если не распознать болезнь сразу.

Сдавать тесты сразу и на коронавирус, и на грипп советует врач тем, кто заподозрит первые симптомы недомогания во время обострения сезонных заболеваний. Такая предусмотрительность поможет точнее подобрать терапию, уверен терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Все они начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп", — говорит Жемчугов в беседе с порталом Ura.ru.

Начальное лечение может сопровождаться одинаковым набором медикаментов: аспирин, анальгин, найз, пенталгин — всё что угодно, чтобы не было температуры. На третий день тест, а дальше уже будет видно — лёгкий вирус просто отступит, уточняет доктор. Другой инфекционист — главный врач сети клиник "Династия" Татьяна Чаленко — тоже отмечает, что ОРВИ и ковид могут начинаться одинаково. А лёгкие формы новой коронавирусной инфекции и вовсе ничем не отличаются от обычной ОРВИ. "Но для кого-то это легко, а для кого критично", — говорит доктор.

"Любой пациент с ОРВИ считается подозрительным по ковиду. На практике, конечно, если человек перенёс ковид или вакцинирован, вероятность заболевания коронавирусной инфекцией у него есть, но значительно ниже", — уточнила собеседница агентства.