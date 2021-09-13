Учёные рассказали, какие редкие болезни осложняют ковид

Кислая среда, которая возникает в организме человека при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, и пищевод Баррета способны усилить активность коронавируса. Это связано с тем, что на фоне пониженных значений рН повышается экспрессия рецептора ACE2. А он является вспомогательным средством ковида для проникновения вируса в клетки. Об этом сказано в результатах исследования, которое провели учёные из нескольких университетов и больниц Бразилии. Пресс-релиз опубликован в журнале Frontiers of Medicine.

В ходе исследования учёные обнаружили, что в кислой среде увеличивается экспрессия рецептора ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2) на поверхности человеческих клеток, с которым связывается белок-шип коронавируса.

Авторы статьи указывают, что CoViD-19 проявляется в форме широкого спектра симптомов, связанных как респираторными, неврологическими, так и пищеварительными расстройствами. У пациентов в тканях пищевода, желудка, двенадцатипёрстной и прямой кишки находится ковид. А у тех, кто переносит инфекцию в тяжёлой форме, врачи фиксируют кровотечения с эрозиями и язвами в пищеводе и желудке.

Учёные подчёркивают, что у пациентов с тяжёлой формой коронавируса уровень ACE2 в лёгких выше, чем у других больных ковидом. Поэтому в таких случаях вина лежит на сопутствующих заболеваниях. К ним относятся хроническая обструктивная болезнь лёгких и лёгочная артериальная гипертензия. Кроме того, поскольку явление экспрессии ACE2 зависит от определённых условий (повышенный уровень глюкозы, гипоксия и клеточный стресс), то здесь же сопутствующими заболеваниями, отяжеляющими течение ковида, будут те, которые связаны с ЖКТ.

Для независимого когортного исследования учёные привлекли 1357 пациентов с коронавирусом. Причём одна группа имела в анамнезе диагноз ГЭРБ, а другая — нет. В ходе испытаний специалисты выяснили, что пациенты с диагнозом подвергались большему риску развития тяжёлой формы ковида. Среди них же уровень летальных исходов был в два-три раза выше по сравнению со второй группой.

Вместе с этим учёные в рамках исследования выявили, что риск заболевания коронавирусом в тяжёлой форме увеличивается из-за препаратов, применяемых для лечения ГЭРБ (ингибиторы протонной помпы). Исследователи считают, что эти лекарства снижают желудочный барьер и предоставляют доступ для ковида. А у пациентов с пищеводом Баррета, у которых постоянно поддерживается низкий уровень pH, сильнее экспрессируется ACE2.

В качестве подтверждения своей гипотезы учёные вырастили первичные моноциты человека при пониженном pH и показали усиление экспрессии ACE2 и более значительную вирусную нагрузку при заражении SARS-CoV-2 по сравнению с клетками, которые были выращены в нормальной среде. По мнению авторов, результаты исследования достаточно весомы для того, чтобы включить заболевания, связанные с повышенной кислотностью — пищевод Барретта и ГЭРБ, в перечень сопутствующих, усугубляющих течение коронавируса.